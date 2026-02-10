Governo não vê irregularidade e Janja deverá desfilar em escola de samba do Rio que homenageia Lula no Carnaval

247 - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, vai desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro no domingo, 15 de fevereiro, em um carro alegórico da escola Acadêmicos de Niterói. A agremiação levará à Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também deve comparecer ao sambódromo para acompanhar a apresentação.

Segundo a Folha de São Paulo, a avaliação de assessores jurídicos do governo federal é de que não há impedimento para a participação de Janja. O entendimento, segundo integrantes do Executivo ouvidos pela reportagem, é que a primeira-dama não ocupa cargo público nem é formalmente considerada uma autoridade.

Jurídico do governo diz não haver impedimento

De acordo com a reportagem, não houve uma consulta formal sobre o tema, mas o assunto foi debatido internamente. A avaliação jurídica, segundo fontes do governo ouvidas pela reportagem, sustenta que a presença da primeira-dama no desfile não configuraria irregularidade.A participação ocorre em um contexto de maior sensibilidade política, já que 2026 é um ano eleitoral.

Oposição critica homenagem e fala em desvio de finalidade

Integrantes da oposição questionam a homenagem e afirmam que o desfile pode representar desvio de finalidade ao promover autoridades. A crítica se baseia no fato de que escolas do grupo especial do Carnaval do Rio recebem patrocínio federal. Além disso, adversários levantam a hipótese de que a exposição pública poderia ser interpretada como campanha eleitoral antecipada, diante do enredo dedicado ao presidente.

Enredo sobre Lula anima presidente e cita Dona Lindu

A Acadêmicos de Niterói apresentará o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. Segundo a reportagem, o tema tem animado Lula, que mencionou o desfile durante um jantar com deputados realizado na última semana. No encontro ocorrido na Granja do Torto, em Brasília, o presidente mostrou aos convidados o samba-enredo da escola. A letra menciona a mãe de Lula, Dona Lindu, frequentemente citada por ele em discursos.

PT diverge e ministros recuam por receio político

Dentro do PT, a homenagem também provoca divergências. Parte dos petistas vê a participação com preocupação, avaliando que a exposição pode ser excessiva e trazer riscos políticos. Entre os temores citados está a possibilidade de manifestações negativas, como vaias, já que os desfiles duram mais de uma hora e reúnem uma plateia ampla, não necessariamente alinhada ao presidente.

Outros petistas ouvidos pela reportagem descartam esse cenário. Para esse grupo, o público do Carnaval carioca estaria concentrado nos desfiles e pouco interessado em manifestações políticas.

Lula acompanhará desfile em camarote da Prefeitura do Rio

Lula deverá assistir ao desfile no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, administrada por Eduardo Paes (PSD), aliado político do presidente. A expectativa é de que a presença do chefe do Executivo federal no sambódromo amplifique ainda mais a repercussão da homenagem.

Lula planeja aparições no Recife e em Salvador

Além da ida à Sapucaí, Lula planeja outras aparições durante o Carnaval em cidades consideradas centrais para a festa. A primeira delas pode ocorrer no Recife, na manhã do sábado (14), quando ele pretende acompanhar o Galo da Madrugada, principal bloco carnavalesco da capital pernambucana.

O presidente foi convidado pelo prefeito João Campos (PSB). No estado, Lula tenta preservar alianças com forças políticas adversárias, já que também mantém proximidade com a governadora Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição.

Ainda no sábado, o presidente deve viajar para Salvador, onde pretende acompanhar o bloco Os Mascarados à noite. A principal atração musical será a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Segundo a reportagem, a ideia de assistir ao show partiu da primeira-dama Janja.