Celebridades manifestam apoio a Elliot Page após ator se revelar transgênero

247 - Famosos manifestaram desde a terça-feira (1) apoio ao ator Elliot Page após o artista se declarar como homem transgênero. Na terça, Elliot escreveu em rede social que "gostaria de compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/they (pronome neutro) e meu nome é Elliot. Sinto sorte por estar escrevendo isso. Sinto uma gratidão imensa por todas as pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada".

Mark Ruffalo, Ellen DeGeneres, Anna Kendrick e Jonathan Torrens foram algumas das celebridades que cumprimentaram o ator.

"Parabéns, Elliot. Você fez deste mundo um lugar mais tolerante e amoroso com seu compromisso, coragem e vulnerabilidade. Temos sorte em ter figuras públicas como você", escreveu Ruffalo.

"Enviando amor para meu amigo Elliot Page. Você me inspira com sua força, coragem e honestidade", disse a apresentadora Ellen DeGeneres.

"As palavras de Elliot Page aqui são tão bonitas e eloquentes. e ele está me lembrando que todos nós podemos ser corajosos e alegres, mesmo quando as coisas são assustadoras", comentou Anna Kendrick.

"Desde que conheci Elliot Page, aos 10 anos de idade, confiante, questionador e quase intimidadoramente inteligente, nunca duvidei por um segundo que ele mudaria o mundo de alguma forma. Amor + respeito", afirmou o ator Jonathan Torrens.

O conhecimento liberta. Saiba mais