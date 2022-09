Ciro Gomes está "implodindo o PDT", diz Gregório Duvivier

Humorista conta que no, Porta dos Fundos, Ciro perdeu todos os seus apoiadores: "não sobrou nenhum. E tudo por culpa dele [do Ciro]. Ele mesmo destruiu a sua campanha" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O humorista Gregório Duvivier, alvo recentemente de uma peça publicitária da campanha de Ciro Gomes (PDT) que o compara ao bolsonarista Adrilles Jorge, da Jovem Pan, fez críticas ao pedetista em entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Para Duvivier, "tudo o que Lula [PT] tem de agregador, Ciro Gomes tem de desagregador". Ele lamentou que Ciro esteja "implodindo" o PDT, sigla que tem Leonel Brizola como líder histórico. "Ele está fazendo igual o [ex-governador João] Doria fez com o PSDB: implodindo o PDT. É uma pena, porque o PDT é um partido sério".

Sobre a peça de campanha de Ciro que o ataca, o humorista reagiu: "acho uma loucura que no final da campanha ele escolha um humorista como alvo. Não sou candidato a nada, faltam seis dias para a eleição, ele está com 6% dos votos, já perdeu, e parece que ele quer perder mais. "[Essa peça publicitária] É uma piscada de olho para o fascismo que existe no Brasil. É muito triste".

Um dos fundadores do Porta dos Fundos, Duvivier contou que na produtora não há mais nenhum apoiador de Ciro Gomes, nem mesmo seus colegas Antonio Tabet e Fabio Porchat. "O Tabet nunca votou no PT no primeiro turno, e vai votar. Não sobrou nenhum cirista. E tudo por culpa dele [do Ciro]. Ele mesmo destruiu a sua campanha".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.