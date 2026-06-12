Colunista do 247 lança livro sobre a luta do povo do Saara Ocidental

247 - O historiador, especialista em Relações Internacionais, analista de geopolítica e colunista do Brasil 247, Sayid Marcos Tenório, lançou na quinta-feira (11), em Brasília, o livro RASD 50 anos – A longa marcha pela independência da última colônia da África, uma das mais abrangentes obras em língua portuguesa dedicadas à questão do Saara Ocidental.

Resultado de anos de pesquisa e militância internacionalista, o livro aborda a formação histórica do povo saaraui, a trajetória da Frente Polisario e a construção da República Árabe Saaraui Democrática (RASD), destacando uma das mais longas lutas anticoloniais ainda em curso no mundo.

A obra também reflete a experiência direta do autor junto ao povo saaraui. Sayid Tenório visitou cinco vezes os campos de refugiados no deserto argelino, onde entrevistou dirigentes da Frente Polisario, ex-combatentes da guerra de libertação e lideranças da RASD. Em uma dessas viagens, participou da Sahara Marathon, percorrendo os 42 quilômetros da tradicional prova realizada em solidariedade à causa saaraui.

Com rigor histórico, fundamentação jurídica e análise política, RASD 50 anos demonstra que o Saara Ocidental permanece como a última colônia da África não por falta de respaldo legal à autodeterminação, mas pela resistência das grandes potências em fazer cumprir o direito internacional. O livro destaca ainda o papel das mulheres, da juventude e da resistência diplomática e militar saaraui.

Mais do que um estudo histórico, a obra é um registro da memória de resistência do povo saaraui e uma contribuição ao debate sobre as lutas anticoloniais e anti-imperialistas do nosso tempo.

Como adquirir o livro

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