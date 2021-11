Corpo da cantora Marília Mendonça chega a ginásio para velório em Goiânia

O velório acontece no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 13h edit

247 - Os corpos da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Júnior, chegaram na manhã deste sábado (6) ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, na capital goiana. O velório ficou marcado para acontecer às 13h no Ginásio Goiânia Arena.

De acordo com o site Metrópoles, a previsão de sepultamento é para as 17h30 no Cemitério Parque Memorial, aberto somente para familiares e pessoas próximas.

A sertaneja e o tio, assim como outras três pessoas (o produtor dela, o piloto e o copiloto), morreram nessa sexta-feira (5), após um acidente aéreo no município de Caratinga, interior de Minas Gerais.

A cantora foi uma das principais representantes do movimento batizado "Feminejo", na década passada. A ideia foi abrir mais espaço para mulheres na música sertaneja.

Outra curiosidade é que a música "Troca de Calçada, um dos maiores sucessos da cantora, retratou a vida de mulheres que viram na prostituição um meio de sustento e enfrentam preconceito. Confira a letra mais um vídeo.

