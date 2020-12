Corpo de Nicette Bruno é velado no Rio e cinzas serão levadas para São Paulo

As cinzas serão levadas para o jazigo da família no cemitério da Consolação, onde está enterrado seu marido Paulo Goulart, morto em 2014 edit

247 - O corpo da atriz Nicette Bruno, morta no último domingo (20) pela Covid-19, está sendo velado e cremado hoje (21) no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

A cerimônia de despedida ocorrerá às 13h00, e contará apenas com a presença de familiares. A cremação está marcada para 13h30.

Posteriormente, as cinzas serão encaminhadas ao cemitério da Consolação, em São Paulo, onde está enterrado o ator Paulo Goulart, marido de Nicette morto em 2014.

Em nota o Crematório e Cemitério da Penitência ressaltou que o velório cumprirá as regras de contenção da Covid-19: “Uma das atrizes mais amadas do Brasil, Nicette merecia um velório aberto aos seus fãs e imprensa, no entanto, estamos ainda passando por um cenário de pandemia e lamentamos muito não poder liberar o acesso à área onde o seu corpo estará em companhia dos familiares”, diz.

Nicette, que tinha 87 anos, estava internada há quase um mês e apresentou uma piora severa em seu quadro no último domingo, não resistindo.

