Daniela Mercury processa Eduardo Bolsonaro por divulgar montagem em que cantora diz que Jesus era gay

Cantora entrou com ação criminal por difamação contra deputado federal, que havia publicado 'fake news' nas redes sociais em abril

247 - A cantora Daniela Mercury entrou com ação criminal, na última quarta-feira (15), contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) por difamação, segundo a coluna Ancelmo.com do Globo.

O motivo para o processo foi a divulgação nas redes sociais, por parte de Eduardo, de um vídeo adulterado em que a cantora soteropolitana afirmava que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito veado, sim!"

No caso, no vídeo original, Daniela referia-se a Renato Russo, ex-vocalista da banda Legião Urbana. Entretanto, uma edição juntou outro trecho, fora de contexto, em que a artista diz "era Jesus Cristo, sim", dando a entender que ela estava se referindo a Jesus.

A publicação de Eduardo Bolsonaro ocorreu em abril e continha a legenda: “Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais de abstinência da Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega... Deus tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que fazer.” À época, a cantora já havia sinalizado que processaria o deputado, que, então, apagou a postagem.

A coluna de Ancelmo Gois complementa que, no processo recém-aberto, também foram listados ataques sofridos por Daniela após a publicação do filho do presidente da República.

