Daniela Mercury se encontra com Lula: 'a democracia não pode esperar' (vídeo)

247 - A cantora Daniela Mercury teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicou no Twitter uma roda de dança com o petista.

"Esse é o Brasil que amamos. A democracia não pode esperar. Eu e @maluvercosa estamos muito honradas de receber a visita do presidente @lulaoficial e de @janjalula na nossa casa, na nossa cidade, com grandes representantes da cultura", postou.

De acordo com pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (30), o ex-presidente lidera as intenções de voto, com 41%, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (26%).

Esse é o Brasil que amamos. A democracia não pode esperar. Eu e @maluvercosa estamos muito honradas de receber a visita do presidente @lulaoficial e de @janjalula na nossa casa, na nossa cidade, com grandes representantes da cultura. #DanielaMercury #lula #cultura #democracia pic.twitter.com/E7TU8u72yj CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Daniela Mercury (@danielamercury) April 1, 2022

