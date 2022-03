Danilo Gentili e Fabio Porchat são acusados de pedofilia e ministro da Justiça diz que 'solicitou providências cabíveis'

Polêmica envolve uma cena do filme "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola" em que o humorista Fabio Porchat assedia dois adolescentes edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres,disse ter solicitado a "vários setores" que tomem as "providências cabíveis" contra o filme "Como se tornar o pior aluno da escola" (2017), roteirizado por Danilo Gentili e com atuação do humorista Fabio Porchat. Embora a obra, baseada num livro homônimo de Danilo Gentili, tenha sido lançada há cinco anos, eles estão sendo acusados o de promover a pedofilia devido a uma cena em que o personagem de Porchat tenta abusar dos protagonistas, dois adolescentes.

Parlamentares bolsonaristas usaram as redes sociais para condenar o longa e para afirmar que pediram providências ao Ministério Público. “O repugnante filme 'Como se Tornar o Pior Aluno da Escola' naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la. Já informei ao Ministério da Família ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao MP e solicitarei informações ao CNMP acerca dos procedimentos em curso", disse a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) no Twitter. O deputado estadual André Fernandes (Republicanos-CE), e o vereador de Niterói Douglas Gomes (PTC-RJ) também condenaram o filme nas redes sociais.

Também no Twitter, Danilo Gentili disse que "o maior orgulho" que ele tem em sua carreira é ter conseguido "desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista". "Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo :)", completou. Nas eleições de 2018, o humorista apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro, mas hoje se diz arrependido da decisão.

