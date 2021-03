Depois da vitória, baixe gratuitamente "O Livro das Parcialidades", do Grupo Prerrogativas

247 - O Grupo Prerrogativas lançou o segundo volume da trilogia que trata do lawfare promovido pela Lava Jato. A obra, intitulada “O Livro das Parcialidades”, contém 28 textos produzidos por 35 autores que mostram como os procuradores da força-tarefa de Curitiba, juntamente com o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por sua parcialidade contra o ex-presidente Lula, atuaram de maneira parcial na condução dos processos visando resultados políticos. Os textos foram organizados pelos juristas integrantes do Grupo Prerrogativas Lenio Luiz Streck, Carol Proner, Marco Aurélio de Carvalho e Fabiano Silva dos Santos.

“Nós, integrantes do Grupo Prerrogativas, já sabíamos desde 2013 que a Operação Lava Jato tinha evidente objetivo político. O lawfare, uso político do direito contra adversários-inimigos, transparecia desde os primeiros passos da operação, podendo-se até mesmo afirmar que o “paciente zero” da epidemia jurídica estava localizado no Habeas Corpus n° 95.518, em que o Supremo Tribunal Federal disse, com toda as letras, que o juiz Moro praticara abusos na condução do processo”, destaca o texto de apresentação.

“Com efeito, nunca se viu tantas conjuminações, acordos, ilicitudes envolvendo acusação e juiz de causas de um determinado réu, escolhido para ser preso, condenado e aniquilado, como, aliás, ironicamente, revelam mensagens trocadas entre procuradores, tais como “precisamos atingir Lula na cabeça”, frase que, por si, simbolicamente, tem o poder de demonstrar o clima de tempestade perfeita que viria a atingir não apenas um réu, mas a credibilidade de toda a justiça brasileira”, ressalta o texto.

A trilogia, aberta com O Livro das Suspeições” “ e com o subtítulo “O que fazer quando sabemos que sabemos que Moro era parcial e suspeito?”, reuniu mais de quarenta autores que demonstraram o lawfare envolvendo os processos da Lava Jato. O próximo volume da trilogia, “O Livro dos Julgamentos”, será lançado em breve pela editora Telha.

Baixe aqui o PDF do “Livro das Parcialidades”.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.