DJ Ivis é preso em Fortaleza após agressões contra ex-esposa

O governador do Ceará, Camilo Santana, confirmou a prisão do agressor: "que responda pelo crime cometido" edit

247 - Foi preso em Fortaleza, no Ceará, nesta quarta-feira (14) o DJ Ivis, gravado agredindo brutalmente sua ex-esposa Pamella Holanda. Por meio das redes sociais, o governador do estado, Camilo Santana (PT), confirmou a prisão do agressor.

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", escreveu o governador.

Pamella será submetida a um novo exame de corpo de delito para que seja definida a gravidade das lesões sofridas.

As imagens das agressões foram publicadas pela própria Pamella no domingo (11).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.