DNA de material na cueca de MC pertence a Anderson Leonardo, do Molejo

Metrópoles - O exame de DNA feito no material biológico encontrado na cueca usada pelo dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos, é do cantor do Grupo Molejo, Anderson Leonardo. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do Rio, que investiga a acusação feita pelo funkeiro, de que teria sido estuprado, em dezembro, pelo pagodeiro.

De acordo com o titular da 33ª DP (Realengo), delegado Reginaldo Guilherme, a confirmação não muda o rumo das investigações, uma vez que a relação sexual já foi admitida pelos dois envolvidos. Anderson, no entanto, nega que tenha havido estupro e garante que tudo o que aconteceu no motel para onde foram, em Sulacap, na Zona Oeste, foi de forma consensual.

