Dua Lipa se apaixona pelo Rio e posta fotos em pontos icônicos da cidade

247 – A cantora britânica Dua Lipa, 30, divulgou nesta sexta-feira (22) uma série de fotos e vídeos da semana que passou no Rio de Janeiro, onde se prepara para o segundo show da turnê Radical Optimism no Brasil.

Depois da apresentação em São Paulo no dia 15 de novembro, no estádio do MorumBis, a artista aproveitou dias de descanso e passeios pela capital fluminense. Em suas redes sociais, publicou registros acompanhados da legenda: “Rio no meu coração”, reforçando o carinho pela cidade.

Cristo, samba, futebol e bares: a imersão carioca de Dua Lipa

Nos stories e no feed do Instagram, Dua mostrou sua visita ao Cristo Redentor, acompanhada de vídeos do ensaio da Unidos de Vila Isabel, além de sua presença entre torcedores do Fluminense.

A cantora também apareceu jogando baralho em um bar ao lado de familiares, revelando um clima descontraído e de integração com a cultura local.

Dua Lipa e a irmã no Maracanã (Photo: Redes sociais) Redes sociais

Turnê Radical Optimism começou com Caetano e Carlinhos Brown em São Paulo

Dua Lipa abriu a etapa brasileira da turnê no último sábado (15), em São Paulo, em um show que chamou atenção pela participação dos artistas Caetano Veloso e Carlinhos Brown, convidados para dividir os vocais no palco.

A turnê traz como proposta interpretar músicas de artistas locais em cada país visitado, aproximando a performance da cultura regional.

Show no Rio acontece neste sábado (22)

A apresentação no Rio será realizada na área externa da Farmasi Arena, após mudança de local anunciada pelos organizadores.

Horários divulgados:

Abertura dos portões: 17h

17h Show de abertura: 19h

19h Show principal: 21h

A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela forte interação da cantora com a cidade e seus fãs ao longo da semana.