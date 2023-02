“É uma homenagem ao Nordeste”, diz filha de Lampião, que desfilou na Sapucaí aos 90 anos, sobre o título da Imperatriz

A agremiação Imperatriz Leopoldinense levou para a avenida a história do cangaceiro Lampião e sua relação com a cultura e tradições nordestinas edit

247 — A escola de samba Imperatriz Leopoldinense sagrou-se campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, com o enredo “Lampião, o rei do cangaço, na festa do sertão”. A agremiação levou para a avenida a história do cangaceiro Lampião e sua relação com a cultura e tradições nordestinas.

A vitória foi celebrada pelos familiares de Lampião, que estiveram presentes na quadra da escola para comemorar o título. “Emoção muito grande, primeiro estar homenageando meu avô, junto com minha mãe de 90 anos. É uma sensação única!”, disse a neta de Lampião, Gleuse Meire Ferreira, em entrevista.

A filha do cangaceiro, Expedita Ferreira, também esteve na quadra para festejar a vitória. “Foi muito emocionante, eu não vim para perder. Essa é uma homenagem ao Nordeste”, afirmou ela ao G1 . Bisnetos e outros parentes do tema do desfile também marcaram presença na comemoração.

Com o título, a Imperatriz Leopoldinense conquistou seu nono campeonato no Carnaval carioca, em uma apresentação que emocionou o público e transmitiu a história e a cultura de uma das figuras mais emblemáticas do cangaço brasileiro.

