Em artigo, Zé de Abreu pede desculpas a Tabata Amaral por retuíte

247 - O ator Zé de Abreu foi à Folha de S.Paulo pedir desculpas a Tabata Amaral, após a polêmica sobre o retuíte de uma ameaça contra a deputada. Zé de Abreu já havia demonstrado arrependimento, afirmando: "errei redondamente".

"RT criou polêmica enorme, e eu peço desculpas à deputada Tabata Amaral. Errei redondamente ali", reafirmou o ator.

Contudo, ele alertou a deputada: "Talvez você também, assim como eu, possa virar alvo da direita. Muitos dos que a defenderam têm as mãos sujas de sangue: criminalizaram sem pudor e tiraram da eleição quem tem sido o preferido do nosso povo para conduzi-lo [Lula], levando o país à maior crise humanitária, econômica e social do nosso tempo".

"Você demonstrou capacidade de mobilização: que Deus lhe ilumine para usar isso para o bem e para as boas lutas em favor do povo brasileiro".

