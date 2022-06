Em show em Brasília, Caetano Veloso homenageia Bruno e Dom e questiona: "por que pararam as investigações?"

O público reagiu com palmas e um coro de "Fora Bolsonaro" edit

247 - Durante um show em Brasília neste sábado (18), o cantor Caetano Veloso homenageou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados na Amazônia por pescadores.

Caetano estendeu uma bandeira com uma arte que mostra os rostos de Bruno e Dom. O público reagiu com uma uma forte salva de palmas e com um coro de "Fora Bolsonaro".

Na sequência, Caetano questionou: "por que pararam as investigações?".

O terceiro suspeito pela morte de Bruno e Dom, Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", teve sua prisão temporária decretada no sábado.

