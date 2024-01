Escritora Annie Ernaux adere a boicote à cultura alemã em solidariedade à Palestina

Apoie o 247

247 - A Nobel de Literatura francesa Annie Ernaux, crítica aos crimes de guerra cometidos por Israel, aderiu a um boicote contra instituições culturais financiadas pelo Estado alemão em solidariedade à causa palestina. >>> Ícone do pop mundial, Dua Lipa denuncia genocídio em Gaza: "não há líderes suficientes tomando posição"

De acordo com o jornal O Globo, a iniciativa "Strike Germany", apoiada por mais de 500 artistas e escritores do mundo todo, critica o apoio irrestrito da Alemanha a Israel e acusa o establishment cultural do país de silenciar vozes em defesa da Palestina. Ernaux é apoiadora do movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que incentiva o boicote econômico, político e cultural a Israel para pressionar o país a encerrar a ocupação de territórios palestinos e assegurar os seus direitos.

