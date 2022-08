Ex-entusiasta da Lava Jato, Marcelo Serrado encontra Lula e declara apoio: 'Me considero um cidadão que mudou de ideia'

Apoie o 247

247 - O ator Marcelo Serrado, protagonista da novela 'Cara e Coragem' e que no passado já interpretou o ex-juiz suspeito Sergio Moro no filme 'A Lei é para Todos', encontrou-se com o ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira (15) e reafirmou seu apoio ao petista na corrida presidencial.

Serrado afirmou em entrevista à Catia Seabra na Folha de S. Paulo que Lula se opõe a "um lado muito obscuro" nestas eleições e que apoiar o atual governo vai contra a essência de um verdadeiro artista: "Não posso falar sobre os artistas que não mudaram de opinião. Mas o artista apoiar em um momento desse uma coisa que é contra nós, que é contra saúde, contra a ciência, contra os índios, contra o amor, não faz muito sentido."

"Lula está apaixonado, está feliz. Vai abraçar o Brasil inteiro. Acho que é muito importante nesse momento todo mundo se juntar", complementou.

O ator tirou fotos 'fazendo o L' com Lula e autorizou a divulgação das imagens nas redes sociais pela campanha petista. O ex-presidente publicou um registro do encontro com o global e escreveu: "Hoje eu me encontrei com o ator Marcelo Serrado, Grande profissional com personagens memoráveis no cinema e na televisão. Vamos juntos pelo futuro do Brasil."

Sobre seu passado lava-jatista, Serrado admitiu que, apesar de a operação ter tido um "bom princípio", houve, principalmente em relação à perseguição a Lula, "um movimento de maneira passional, uma coisa direcionada". "Quem não enxerga isso... realmente, não posso dizer nada. É sectário, né? Aí o buraco é mais embaixo".

"Eu me considero um cidadão que mudou de ideia. Se alguma pessoa com meu pensamento tenha mudado de ideia, eu fico feliz de ter sido agente nisso tudo", concluiu.

Assine o 247

O conhecimento liberta.