Ex-lavajatista, Marcelo Serrado reafirma voto em Lula e pede vitória do petista no 1º turno

247 - Ex-apoiador da operação Lava Jato, capitaneada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) e pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos), o ator Marcelo Serrado utilizou o Twitter nesta sexta-feira (31) para reafirmar seu voto no ex-presidente Lula (PT) em 2022.

No início de dezembro ele já havia dito que sua primeira, segunda e terceira via seriam Lula, e agora disse que a quarta, quinta e sexta via também.

O artista ainda pediu a eleição do petista no primeiro turno. "Feliz ano meus amores! Para quem gostou da minha 1, 2, 3 via, aqui vai minha 4, 5, 6 via: Lula. 1º turno!', escreveu.

Serrado é mais um caso de alguém que se arrependeu de ter apoiado o golpe de 2016 e a Lava Jato.

