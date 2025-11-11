Exposição em Macau celebra quatro séculos de intercâmbio cultural sino-português

247 – O Museu de Arte de Macau inaugurou uma grandiosa exposição que celebra mais de quatro séculos de trocas culturais entre a China e Portugal. Segundo informações publicadas pelo portal China Hoje, a mostra intitulada “Reflexos das Ligações Marítimas: O Intercâmbio Cultural Sino-Português entre os Séculos XVI e XIX” reúne 177 peças e conjuntos provenientes do acervo do Museu do Palácio, de instituições portuguesas e do Instituto Cultural de Macau.

Aberta ao público até 8 de março de 2026, a exposição mergulha na história das relações entre os dois países ao longo da Rota Marítima da Seda, destacando Macau como um ponto de encontro entre civilizações.

Três séculos de arte, comércio e diplomacia

Dividida em três seções — Aurora da Rota da Porcelana, Intercâmbio Cultural em Porcelana e Diálogos entre Cortes —, a mostra oferece uma narrativa visual sobre o intenso intercâmbio comercial, artístico e diplomático entre a China e Portugal dos séculos XVI ao XIX. Entre os destaques estão cerâmicas de exportação escavadas em Macau e raros exemplares de porcelanas chinesas preservadas em museus portugueses.

Essas peças revelam como o gosto europeu pela arte oriental influenciou o design e a estética do período, ao mesmo tempo em que o artesanato chinês incorporou elementos ocidentais em suas produções.

Experiência imersiva e programação cultural

Com o uso de recursos multimídia interativos, projeções panorâmicas e audioguias acessíveis por QR code, a exposição transforma a visita em uma experiência imersiva. O público poderá ainda participar de atividades educativas e culturais, incluindo palestras sobre porcelana chinesa, oficinas de gravura e pintura, apresentações musicais e jogos com prêmios temáticos.

Macau, ponte entre culturas

Coorganizada pelo Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e pelo Museu do Palácio, a mostra reforça o papel de Macau como elo histórico e simbólico entre o Oriente e o Ocidente.

Mais do que uma exposição de arte, “Reflexos das Ligações Marítimas” é uma celebração das relações humanas e culturais que moldaram o diálogo entre a China e Portugal ao longo de mais de quatro séculos — um legado que permanece vivo na identidade multicultural de Macau.