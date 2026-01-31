Festival de lanternas ilumina Chongqing na celebração do ano novo chinês

247 - O município de Chongqing, no sudoeste da China, ganhou novas cores e formas com a abertura do festival de lanternas em celebração ao Ano Novo Chinês. O evento ocorre no Parque da Exposição de Jardins e reúne moradores e turistas em meio a instalações luminosas que destacam símbolos tradicionais da cultura chinesa.

As lanternas do festival foram oficialmente acesas na sexta-feira (30), marcando o início das atividades que se estendem até o dia 22 de março. As informações e imagens do evento foram divulgadas pela agência noticiosa chinesa Xinhua, que acompanha a programação cultural realizada na cidade.

Durante o festival, visitantes circulam pelo parque observando as lanternas temáticas, que iluminam os espaços ao longo da noite e criam um ambiente festivo associado às comemorações do novo ano lunar. O local se transforma em um ponto de encontro para famílias e grupos que registram o momento com fotografias diante das estruturas decorativas.

Além das lanternas, funcionários vestidos com trajes tradicionais participam da ambientação do evento, interagindo com o público e contribuindo para a recriação de elementos históricos e culturais ligados às festividades do Ano Novo Chinês. A presença desses personagens reforça o caráter simbólico da celebração.

O festival de lanternas no Parque da Exposição de Jardins integra o calendário de atividades culturais de Chongqing e segue aberto ao público até o fim de março, consolidando-se como uma das principais atrações locais neste período de celebrações do Ano Novo Chinês.