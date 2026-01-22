Vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG é lançado na Bundesliga

CGTN – O vídeo de promoção sobre a Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, cuja sigla em inglês) foi lançado no dia 18 em uma partida da Liga Alemã de Tênis de Mesa, conhecida como Bundesliga, realizada em Berlim, capital da Alemanha.

Foi a primeira vez que a propaganda desta festividade do CMG apareceu na Bundesliga, que começou em 1996 e é uma das mais importantes ligas de tênis de mesa do mundo.

O jogador de origem chinesa, Qiu Dang, disse que o Ano Novo Chinês é a data mais importante para os chineses de todo o mundo e a Gala do Festival da Primavera é um programa assistido por centenas de milhões de telespectadores todos os anos. Ele espera poder acompanhar o evento este ano, e também recordará aos amigos de assistirem a ele.

Qiu Dang (Photo: CGTN)

Fonte: CMG