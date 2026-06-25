Filme sobre Marília Mendonça é anunciado; saiba quem será a cantora

247 - A produção do filme “Marília”, que vai retratar a vida da cantora Marília Mendonça (1995–2021), teve seu elenco oficial divulgado pelo Prime Video, com destaque para Marina Versos no papel da artista. As informações são da CNN Brasil, que detalhou os nomes confirmados na obra e os bastidores da escolha da protagonista.

O projeto reúne ainda Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde no elenco, compondo a narrativa biográfica que será desenvolvida pela plataforma de streaming.

A cantora e atriz Marina Versos, natural de Goiânia, foi escolhida para interpretar Marília Mendonça após um processo de seleção descrito pela produção como criterioso e voltado à preservação do legado da artista.

Durante o anúncio, a executiva Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios, destacou o processo de escolha da protagonista.

“A busca pela protagonista foi uma jornada ponderada e muito cuidadosa, porque temos a preocupação de honrar e preservar o legado da Marília. Encontrar a Marina Versos foi uma grata surpresa - uma cantora de Goiânia que nos impressionou pela potência vocal e por sua profunda identificação com a obra de Marília.”

A executiva também ressaltou a importância da produção e o impacto da cantora na música brasileira, destacando o caráter emocional da narrativa que será levada às telas.

“É uma grande responsabilidade produzir um filme ficcional sobre Marília Mendonça, uma artista que não apenas dominou as paradas musicais, mas também redefiniu a identidade da música sertaneja no Brasil. Para além dos sucessos, Marília deixou crônicas profundas sobre amor e amizade sob o olhar da mulher brasileira comum. Este filme honra essa autenticidade ao trazer uma narrativa repleta de honestidade emocional, revelando a energia contagiante que a tornou uma figura tão amada e eterna. A Marina Versos é a atriz ideal para contar essa história, pois traz a autenticidade que este projeto merece”

Segundo a produção, as filmagens do longa estão previstas para começar em julho deste ano. Até o momento, ainda não há data oficial de estreia definida para o lançamento do filme no streaming.

O anúncio da escolha do elenco marca o início da fase de produção da obra, que pretende revisitar a trajetória de uma das artistas mais populares da música brasileira contemporânea.