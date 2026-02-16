Humberto Carrão celebra Lula e cinema brasileiro na Sapucaí

247 - O ator Humberto Carrão voltou à Marquês de Sapucaí neste domingo (15) em clima de celebração ao cinema nacional e à cultura brasileira. Presente no camarote Folia Tropical, ele acompanhou as homenagens ao filme O Agente Secreto, indicado a quatro categorias do Oscar, e comentou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um dos espaços da avenida.

As informações foram publicadas na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, Carrão também acompanhou o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou para a avenida um enredo em homenagem a Lula, e rebateu críticas feitas por políticos de direita que classificaram a apresentação como propaganda eleitoral antecipada.No mesmo camarote em que, no ano passado, comemorou a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar, produção da qual participou, o ator destacou a crescente presença do cinema brasileiro no imaginário popular, inclusive no Carnaval. Máscaras com os rostos de Wagner Moura e Tânia Maria foram distribuídas no espaço VIP como tributo ao longa indicado à premiação internacional.

“É muito bonito que em dois anos seguidos estejamos nessa torcida, nessa expectativa pelo Oscar. E que cada vez mais filmes brasileiros sejam temas de Carnaval, de bloco de rua, de fantasia, de máscara”, afirmou Carrão.

Mangueirense declarado, o ator disse que não conseguirá desfilar pela Estação Primeira de Mangueira neste ano, já que a escola será a última a se apresentar na madrugada de segunda-feira (16). Ainda assim, garantiu que acompanhará a performance da agremiação verde e rosa na avenida.

Sobre o desfile da Acadêmicos de Niterói, Carrão defendeu a legitimidade da homenagem ao presidente. “Acho que ele [Lula] é um dos brasileiros mais importantes da história e faz muito sentido que exista um enredo para ele”, declarou. Em seguida, comentou a presença do chefe do Executivo na Sapucaí: “Que lindo que existiu e que bonito que ele estava aqui para ver”.

Depois de um 2025 marcado por intensa agenda profissional, incluindo o protagonismo na novela Vale Tudo, da TV Globo, Carrão revelou que pretende desacelerar para investir em um projeto autoral. O ator trabalha no desenvolvimento do roteiro de um filme sobre a cantora Aracy de Almeida.

“Eu estou tentando fazer de tudo para que esse ano seja mais tranquilo para eu conseguir sentar e escrever, que é o que eu estou querendo há um tempo. Sou louco pela Aracy e já pesquiso sobre ela há um tempo.”