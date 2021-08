Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho canta para enfermeiros e médicos

247 - O cantor Zeca Pagodinho, internado com Covid-19 na Casa de Saúde São José, no Humaitá, cantou para enfermeiros e médicos que estavam de plantão neste domingo (15), segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O artista cantou músicas do repertório de Lupicínio Rodrigues (1914-1974) e de Silvio Caldas (1908-1998).

Zeca também disse estar bem e feliz com as mensagens de carinho que tem recebido: "não sinto nada".

