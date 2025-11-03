“Intoxicação medicamentosa": entenda o quadro que culminou na morte de Lô Borges

247 - O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais influentes da música popular brasileira e cofundador do movimento Clube da Esquina, morreu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte. O músico foi internado no dia 17 de outubro com um quadro de intoxicação medicamentosa, mas não resistiu às complicações.

Lô Borges estava internado em um hospital da Unimed, onde chegou a ser entubado e, posteriormente, submetido a uma traqueostomia — procedimento que cria uma abertura na traqueia para facilitar a respiração. O estado de saúde do artista piorou nos últimos dias, e ele acabou falecendo. O cantor deixa o filho Luca Arroyo Borges, de 27 anos.

O que é intoxicação medicamentosa

A intoxicação medicamentosa ocorre quando há ingestão excessiva ou incorreta de medicamentos, seja de forma acidental — como em casos de confusão com doses —, seja intencional, em tentativas de automedicação ou até de autolesão. O quadro pode afetar diversos órgãos e sistemas do corpo e, em casos graves, leva à falência respiratória, parada cardíaca ou disfunção hepática e renal.

De acordo com especialistas, a gravidade depende de fatores como a substância envolvida, a quantidade ingerida e o tempo entre a ingestão e o atendimento médico. Em situações de emergência, recomenda-se acionar imediatamente o Samu (192) ou procurar o pronto-socorro mais próximo, levando a embalagem do medicamento usado.

Um problema de saúde pública

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), as intoxicações por medicamentos são a principal causa de intoxicação humana no Brasil, superando casos envolvendo produtos de limpeza ou pesticidas. Adultos e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis, especialmente em contextos de uso prolongado de remédios controlados ou associação indevida de fármacos.

Autoridades de saúde alertam que a automedicação é um hábito perigoso, responsável por milhares de atendimentos hospitalares todos os anos. Além disso, o consumo concomitante de medicamentos sem orientação médica pode provocar reações adversas graves, potencializando os riscos de intoxicação.

Legado de Lô Borges

Com uma carreira que atravessou cinco décadas, Lô Borges marcou a história da música brasileira com clássicos como “Trem Azul”, “O Trem de Doido” e “Clube da Esquina nº 2”. Sua parceria com Milton Nascimento foi fundamental para consolidar um dos movimentos mais criativos e sofisticados da MPB.

A morte do artista provoca comoção entre fãs e músicos de todo o país, que destacam não apenas sua genialidade musical, mas também sua discrição e profundidade poética.