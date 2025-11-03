Morre Lô Borges, gênio da MPB e do Clube da Esquina

247 - Lô Borges, um dos grandes nomes da música popular brasileira e referência do movimento Clube da Esquina, morreu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos. O músico havia sido hospitalizado em 17 de outubro, após uma intoxicação medicamentosa em casa, e não resistiu às complicações. O cantor e compositor mineiro é reconhecido por sua trajetória que atravessou cinco décadas de produção musical e influência na MPB.

Pioneiro do Clube da Esquina

Ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Márcio Borges e outros artistas mineiros, Lô Borges foi peça central do Clube da Esquina, movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1970. Misturando harmonias sofisticadas, poesia e influências do rock internacional, o grupo criou uma sonoridade única e atemporal.

Lô Borges foi um dos principais compositores dos álbuns “Clube da Esquina” (1972) — eleito em 2022 o melhor disco brasileiro da história — e “Clube da Esquina 2” (1978). As obras seguem como referência para novas gerações de músicos e ouvintes.

Da infância em Belo Horizonte ao sucesso nacional

Nascido em Belo Horizonte em 1952, Salomão Borges Filho começou a tocar violão inspirado nos Beatles. Incentivado pelo amigo e parceiro Milton Nascimento, deu início à carreira profissional ainda jovem.

Com mais de 20 álbuns lançados, acumulou canções icônicas como “Trem Azul”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “Para Lennon e McCartney” e “Trem de Doido”, todas imortalizadas no repertório da MPB.

Carreira solo e reconhecimento crítico

Depois do sucesso com o Clube da Esquina, Lô lançou em 1972 o seu primeiro disco solo, conhecido como “Disco do Tênis”. O álbum consolidou sua identidade musical e abriu caminho para outros projetos marcantes, como “Via Láctea”, de onde saíram faixas como “Equatorial” e “Ventos de Maio”.

Um legado imortal para a música brasileira

Lô Borges dedicou-se inteiramente à arte. Nunca se casou nem teve filhos, mas conquistou o carinho dos fãs e o respeito dos maiores nomes da MPB.