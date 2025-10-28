TV 247 logo
      Lô Borges, gênio da MPB, está em estado grave após passar por traqueostomia

      Ícone do Clube da Esquina, cantor e compositor mineiro de 73 anos está internado em Belo Horizonte há dez dias devido a uma intoxicação por medicamentos

      Lô Borges (Foto: Reprodução/Facebook)

      247 – O cantor e compositor Lô Borges, um dos maiores nomes da música popular brasileira e figura central do lendário movimento Clube da Esquina, está internado em estado grave, porém estável, em um hospital de Belo Horizonte. 

      Segundo informou sua assessoria de imprensa, citada pela Folha de S.Paulo, o artista passou por uma traqueostomia no fim de semana e segue sob ventilação mecânica. Lô está internado na UTI há dez dias, após sofrer uma intoxicação por medicamentos, e ainda não há previsão de alta.

      Ícone de uma geração e alma do Clube da Esquina

      Nascido em Belo Horizonte em 1952, Lô Borges é considerado um dos grandes gênios da MPB. Ao lado de Milton Nascimento e Beto Guedes, foi um dos pilares do Clube da Esquina — movimento musical que revolucionou a sonoridade brasileira nos anos 1970, unindo rock, jazz, bossa nova e música regional mineira em uma fusão sofisticada e poética.

      Seu disco Clube da Esquina, lançado em 1972 em parceria com Milton, é reconhecido como uma das obras-primas da música brasileira. O álbum trouxe clássicos como O Trem Azul e Tudo Que Você Podia Ser, canções que marcaram gerações e influenciaram artistas no Brasil e no exterior.

      Uma carreira de constante renovação

      Mesmo após o auge do movimento, Lô Borges manteve-se ativo e criativo ao longo das décadas. Nos últimos anos, lançou os discos Chama Viva e Não Me Espere na Estação, reafirmando seu talento e sensibilidade musical. Em entrevistas recentes, o cantor afirmou que tem produzido mais agora do que na juventude, demonstrando sua eterna inquietação artística.

      Antes da internação, o músico estava em turnê com Beto Guedes, apresentando o espetáculo Esquina & Canções, uma celebração da amizade e da parceria musical que ajudou a construir um dos capítulos mais belos da história da MPB.

      Lô Borges segue como uma referência incontornável da música brasileira — um artista que transformou a sensibilidade mineira em arte universal e cuja obra continua a emocionar e inspirar novas gerações.

