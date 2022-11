Janja e Lula ligam para Gilberto Gil prestando solidariedade contra os ataques bolsonaristas

Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, receberam diversas agressões verbais de bolsonaristas durante um jogo na Copa do Mundo do Catar edit

247 - Janja, esposa do presidente Lula, relatou em suas redes sociais que ela e o presidente eleito ligaram para Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, para prestar solidariedade após receberem diversas agressões verbais de bolsonaristas durante um jogo na Copa do Mundo do Catar.

“Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato.

Lula também ressaltou a importância do artista: "Gilberto Gil é um dos maiores brasileiros da história. Nosso solidário abraço aos amigos"

Após ser atacado na Copa do Catar, enquanto se dirigia ao estádio com a sua esposa, Flora Gil, por bolsonaristas fascistas que dispararam diversas agressões verbais, Gilberto Gil gravou um vídeo neste domingo (27) em suas redes agradecendo as mensagens de apoio.

“Meus agradecimentos, meu e da Flora, por essa rede de solidariedade por conta dessa coisa estúpida. É o terceiro turno na verdade né, os inconformados, querendo manter essa coisa do ódio”, disse.

