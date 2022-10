João Guilherme, filho de Leonardo, critica voto do pai em Bolsonaro: “me enoja"

Apoie o 247

247 - O cantor João Guilherme publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (17) após seu pai, o também cantor Leonardo, se encontrar com Jair Bolsonaro (PL) em Brasília e declarar apoio à reeleição do atual chefe do Executivo.

"Hoje estou triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu João Guilherme.

"É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio", complementou o cantor de 20 anos, fazendo referência ao negacionismo de Bolsonaro na pandemia e à recente declaração de cunho pedófilo do atual chefe do Executivo , quando disse que "pintou um clima com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

"Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", concluiu João.

