Joe Rogan vence e Spotify retira músicas de Neil Young da plataforma

247 - Após protesto do músico Neil Young em uma carta exigindo que suas músicas fossem removidas do Spotify caso os podcasts de Joe Rogan espalhando desinformação sobre vacinas não fossem retirados do ar, a plataforma tomou uma decisão.

Nesta quarta-feira (26), o Spotify começou a excluir a obra de Young do streaming, cumprindo a exigência do artista.

Youn havia chamado o Spotify de "lar da desinformação sobre Covid que coloca vidas em risco", além de ter "mentiras sendo vendidas por dinheiro".

Em nota, o Spotify declarou: "nós queremos que toda a música e conteúdo em áudio do mundo esteja disponível para os usuários do Spotify. Com isso, temos uma grande responsabilidade em balancear segurança para os ouvintes e liberdade para seus criadores. Detalhamos políticas de conteúdo e removemos mais de 20 mil episódios de podcast relacionados à Covid desde o começo da pandemia".

"Lamentamos a decisão de Neil de remover sua música do Spotify, mas esperamos recebê-lo de volta em breve", diz o texto.

