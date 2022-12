Judiciário determina bloqueio do jatinho de R$ 37 milhões de Wesley Safadão

Apoie o 247

247 - A Justiça determinou nesta quinta-feira (22) o bloqueou o uso do jatinho de R$ 37 milhões que pertence ao músico Wesley Safadão. O cantor afirmou ter recebido o avião como garantia de retorno de um investimento feito em nome de sua empresa, a WS Shows. A Polícia Federal apontou o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, como líder de um esquema de fraudes que movimentou quase R$ 4 bilhões no país, por meio de pirâmides financeiras e comercialização de criptomoedas, como o bitcoin.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o cantor afirmou, em outubro, que foi vítima de um golpe aplicado pelo empresário.

A empresa do músico disse que ele fez o investimento com Valdevino e recebeu a aeronave como garantia de pagamento, através de um financiamento feito pelo Banco do Brasil S/A.

O avião está registrado em nome da ITX Administradora de Bens Ltda, de Francisley. Mas era operado pela WS Shows.

O bloqueio aconteceu porque um grupo com cerca de cem empresários disse que foi prejudicado pelo Sheik dos bitcoins.

Em nota, Safadão afirmou que a WS Shows "foi supreendida" com a decisão que determinou o bloqueio do jato. Segundo o comunicado, os sócios da empresa do cantor acreditaram que o investimento seria uma "uma boa oportunidade de negócio", mas "correram atrás de desfazer tudo" para minimizar os prejuízos.

