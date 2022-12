Margareth Menezes canta em restaurante favorito de Lula após ser anunciada ministra (vídeo)

A cantora baiana dança e canta Faraó, uma das músicas que mais ganhou notoriedade com a voz dela edit

247 - Após ser anunciada para comandar o Ministério da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes foi almoçar em um dos restaurantes favoritos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília (DF): o restaurante da Tia Zélia, de comida nordestina.

Em vídeo no Instagram, Margareth dança e canta uma das músicas que mais ganhou notoriedade com a voz dela: Faraó, hit conhecida no Carnaval de Salvador (BA), composta por Luciano Gomes.

A cena da cantora foi publicada pelo candidato do PSOL a deputado federal Raphael Sebba (DF), que não chegou a ser eleito.

