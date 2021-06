Juliana Paes tenta se esclarecer por defesa de bolsonarista e diz que não apoia "delírios comunistas da extrema esquerda"

Ao falar sobre política, em vídeo publicado no Instagram, a atriz Juliana Paes declarou que “eu não apoio as ideias arrogantes da extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda” edit

247 - A atriz Juliana Paes tentou se explicar após ser amplamente criticada por defender a médica bolsonarista Nise Yamaguchi, integrante de um “ministério paralelo” que sugeriu a mudança da bula da cloroquina para colocar o medicamento como eficiente contra a Covid-19.

No entanto, ao falar sobre política, em vídeo publicado no Instagram, a atriz declarou que “eu não apoio as ideias arrogantes da extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda”.

“Eu quero respeito e acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independente de ideologia”, afirmou.

“Quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Quero uma máquina pública enxuta. Eu quero o fim do fundo partidário eleitoral”, disse.

