Justiça penhora R$ 8 mil de Kadu Moliterno em ação contra Luana Piovani

247 - O juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível, segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ordenou a penhora de R$ 8 mil das contas bancárias do ator Kadu Moliterno, como consequência de uma ação movida por ele contra a atriz Luana Piovani.

Em 2017, Moliterno recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro depois de a atriz citá-lo como autor de violência doméstica. "Kadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, ela foi capa da 'Veja' com a manchete: 'não foi a primeira vez' e não soube de condenação", disse Luana em vídeo no YouTube.

Moliterno pedia R$ 50 mil em indenização por danos morais. A Justiça, porém, considerou que a atriz estava dentro do seu direito de se manifestar.

