Livro de Darcy Ribeiro bomba na China

247 - A versão chinesa de O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, entrou na lista de novidades mais vendidas em um dos principais sites de livrarias online da China poucos dias após o lançamento. O desempenho da obra evidencia o interesse do público chinês pela diversidade cultural, social e histórica do Brasil, tema central do livro.

A reportagem é da jornalista Isabela Chi, que destaca o impacto da publicação no mercado editorial chinês e seu papel no fortalecimento das relações culturais entre os dois países. O lançamento oficial ocorreu em 9 de abril, em Pequim, com a presença de autoridades e representantes do setor cultural.

Durante a cerimônia, o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, ressaltou a relevância da obra para compreender o país. Segundo ele, o livro ajuda a explicar como o Brasil, apesar de sua diversidade racial, cultural e geográfica, mantém uma identidade nacional coesa.

Em mensagem em vídeo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância da publicação no contexto do Ano Cultural China-Brasil 2026. Ela manifestou a expectativa de que a obra estimule novas reflexões e conexões entre os dois países.

O presidente da Fundação Darcy Ribeiro, José da Cunha, afirmou ter se emocionado com o lançamento, resultado de cerca de dois a três anos de trabalho. A iniciativa envolveu esforços conjuntos de diferentes setores da sociedade brasileira e chinesa.

A edição chinesa foi publicada pela Blossom Press, que tem como objetivo apresentar de forma sistemática o pensamento latino-americano ao público local. A proposta editorial busca ampliar o acesso a conteúdos que ajudem a compreender melhor a região.

Responsável pela tradução, Yan Qiaorong, professora de português com duas décadas de experiência, explicou que adaptou o texto com base no retorno de seus alunos. O objetivo foi tornar a leitura mais fluida e acessível, especialmente para jovens chineses interessados no Brasil.

Ela destacou ainda a importância do intercâmbio cultural no cenário atual. “Agora a China tem essa iniciativa de diálogo de civilizações, e para estabelecer esse diálogo, a primeira fase é quebrar a barreira de entendimento”, afirmou. Segundo a tradutora, o aprofundamento do conhecimento mútuo é essencial para fortalecer a relação entre os países.

A antropóloga brasileira Gisele Moreira, colaboradora de Darcy Ribeiro e participante do processo de elaboração da obra, também tem contribuído para a difusão do livro. Ela vem realizando palestras em universidades de Pequim e Xangai, apresentando a estudantes chineses os conceitos centrais do trabalho.

Considerado um dos principais estudos sobre a formação da sociedade brasileira, O Povo Brasileiro foi desenvolvido ao longo de cerca de 30 anos por Darcy Ribeiro. O interesse recente do público chinês reforça a relevância contemporânea da obra e amplia sua projeção internacional.