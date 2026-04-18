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      Livro de Darcy Ribeiro bomba na China

      Versão chinesa de ‘O Povo Brasileiro’ entra para os mais vendidos poucos dias após lançamento

      Versão chinesa de 'O Povo Brasileiro', de Darcy Ribeiro (Foto: Reprodução/X/@ShiIsabela)

      247 - A versão chinesa de O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, entrou na lista de novidades mais vendidas em um dos principais sites de livrarias online da China poucos dias após o lançamento. O desempenho da obra evidencia o interesse do público chinês pela diversidade cultural, social e histórica do Brasil, tema central do livro.

      A reportagem é da jornalista Isabela Chi, que destaca o impacto da publicação no mercado editorial chinês e seu papel no fortalecimento das relações culturais entre os dois países. O lançamento oficial ocorreu em 9 de abril, em Pequim, com a presença de autoridades e representantes do setor cultural.

      Durante a cerimônia, o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, ressaltou a relevância da obra para compreender o país. Segundo ele, o livro ajuda a explicar como o Brasil, apesar de sua diversidade racial, cultural e geográfica, mantém uma identidade nacional coesa.

      Em mensagem em vídeo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância da publicação no contexto do Ano Cultural China-Brasil 2026. Ela manifestou a expectativa de que a obra estimule novas reflexões e conexões entre os dois países.

      O presidente da Fundação Darcy Ribeiro, José da Cunha, afirmou ter se emocionado com o lançamento, resultado de cerca de dois a três anos de trabalho. A iniciativa envolveu esforços conjuntos de diferentes setores da sociedade brasileira e chinesa.

      A edição chinesa foi publicada pela Blossom Press, que tem como objetivo apresentar de forma sistemática o pensamento latino-americano ao público local. A proposta editorial busca ampliar o acesso a conteúdos que ajudem a compreender melhor a região.

      Responsável pela tradução, Yan Qiaorong, professora de português com duas décadas de experiência, explicou que adaptou o texto com base no retorno de seus alunos. O objetivo foi tornar a leitura mais fluida e acessível, especialmente para jovens chineses interessados no Brasil.

      Ela destacou ainda a importância do intercâmbio cultural no cenário atual. “Agora a China tem essa iniciativa de diálogo de civilizações, e para estabelecer esse diálogo, a primeira fase é quebrar a barreira de entendimento”, afirmou. Segundo a tradutora, o aprofundamento do conhecimento mútuo é essencial para fortalecer a relação entre os países.

      A antropóloga brasileira Gisele Moreira, colaboradora de Darcy Ribeiro e participante do processo de elaboração da obra, também tem contribuído para a difusão do livro. Ela vem realizando palestras em universidades de Pequim e Xangai, apresentando a estudantes chineses os conceitos centrais do trabalho.

      Considerado um dos principais estudos sobre a formação da sociedade brasileira, O Povo Brasileiro foi desenvolvido ao longo de cerca de 30 anos por Darcy Ribeiro. O interesse recente do público chinês reforça a relevância contemporânea da obra e amplia sua projeção internacional.

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