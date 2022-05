Luísa Sonza abraça bandeira de Lula durante show em João Pessoa (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Luísa Sonza se somou na noite deste sábado (7) aos artistas que já declararam apoio ao ex-presidente Lula. Durante show em João Pessoa, capital da Paraíba, ela segurou nas costas uma toalha com a imagem do petista, assim como havia feito Pabllo Vittar no festival Lollapalooza, provocando ação judicial do governo Bolsonaro .

Luísa Sonza ganhou a toalha de Lula de fãs e disse que iria guardar o item, que considerou como “um presente”. O vídeo tem circulado nas redes sociais desde a apresentação.

Neste sábado, a campanha de Lula lançou o novo jingle da campanha do ex-presidente, uma regravação, com artistas atuais, da música da campanha de 1989 - “Lula lá” - e com participações de Chico César, Duda Beat, Pabllo Vittar, Maria Rita, Martinho da Vila, Mart’nália, Lenine, Zélia Duncan, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Teresa Cristina, Flor e Bela Gil e outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista ao vídeo de Luísa Souza no show de João Pessoa e o clipe da campanha de Lula:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE