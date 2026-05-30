Lula lança Tela Brasil e exalta papel da cultura na soberania nacional

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (30) do lançamento da Plataforma Tela Brasil, serviço público de streaming voltado exclusivamente para a exibição de produções audiovisuais brasileiras. Durante cerimônia realizada no Rio de Janeiro, o chefe do Executivo ressaltou a importância da cultura para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento da identidade nacional.

Ao defender o investimento no setor cultural, Lula destacou o impacto da atividade audiovisual na economia e no mercado de trabalho. Segundo o presidente, a produção cultural movimenta diferentes segmentos profissionais e contribui para a construção do sentimento de pertencimento dos brasileiros.

“E a gente não tem nem informação de quanto a cultura representa para o desenvolvimento econômico, profissional do nosso país. Cada coisa pequena, cada filme, envolve centenas de pessoas trabalhando. […] Acho que somente através da cultura a gente consegue chegar à plenitude de a gente poder dizer ‘eu tenho uma pátria’”, afirmou.

A Plataforma Tela Brasil foi desenvolvida pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e utiliza tecnologia nacional. O projeto surge com a proposta de ampliar o acesso da população a conteúdos audiovisuais produzidos no país, reunindo filmes, documentários e outras obras brasileiras em um ambiente digital público.

Apelidada por integrantes do governo de “Netflix brasileira”, a iniciativa pretende dar maior visibilidade a produções independentes que, embora frequentemente reconhecidas em festivais e mostras especializadas, enfrentam dificuldades para alcançar grandes audiências.

A avaliação do governo federal é que a criação de uma plataforma pública de streaming pode fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual nacional, ampliar a circulação de obras brasileiras e criar novas oportunidades para produtores independentes. A expectativa é que o serviço contribua para democratizar o acesso à cultura e estimular o consumo de conteúdos produzidos no Brasil.