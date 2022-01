Mano Brown anuncia exigência de comprovante vacinal para assistir seus shows

Defensor da vacina contra a Covid, o cantor também é um crítico do governo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247- O cantor e apresentador Mano Brown usou a sua conta no Twitter, nesta terça-feira (4), para anunciar aos fãs que irá exigir comprovante de vacinação para assistir seus shows e dos Racionais MC’s em 2022.

“Lembrando a todos que #VacinasSalvamVidas e para ir aos shows do Mano Brown e @RACIONAISCN em 2022 você precisará apresentar seu comprovante de vacinação”.

Lembrando a todos que #VacinasSalvamVidas e para ir aos shows do Mano Brown e @RACIONAISCN em 2022 você precisará apresentar seu comprovante de vacinação 💉 PUBLICIDADE January 4, 2022

Com os shows e eventos cancelados desde o início da pandemia, em 2020, Mano Brown tem se dedicado ao podcast Mano a Mano, que vem recebendo elogios dos fãs em cada episódio. Brown já recebeu nomes como o ex-presidente Lula, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Djamila Ribeiro, Djonga e Glória Maria. O podcast que gravou com Lula foi, inclusive, o mais ouvido de 2021 no Spotify.

Adepto e defensor da vacina, o cantor também é um crítico do governo Bolsonaro.

PUBLICIDADE

O próximo show de Mano Brown e Racionais MC's será no dia 29 de janeiro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE