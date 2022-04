Marcia Tiburi reage a ataque de Ciro Gomes e diz que ele "afunda no narcisismo primário"

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi reagiu a uma fala do pedetista Ciro Gomes, em que ele a usou como escada para abraçar um discurso de extrema direita e atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma fala sobre a questão do aborto. "Acabo de ver um vídeo em que Ciro Gomes me cita. Como não é a primeira vez que ele fala pronuncia meu nome, é justo responder. Eu nunca falo de Ciro, porque realmente fico triste em ver o político que ele vem se tornando. Ciro é evidentemente uma pessoa que sabe muito sobre o Brasil. Diferentemente da grande maioria dos políticos brasileiros, em geral, ele sabe se expressar na forma e no conteúdo. Eu o vi falar ao vivo duas vezes. Numa delas, tomei a liberdade de dizer que ele tinha muito futuro, caso conseguisse deixar de lado sua postura de coronel. Ele não seguiu o meu conselho. E segue afundando no narcisismo primário que destrói carreiras políticas. O narcisismo masculinista é um assunto grave na política brasileira. Ciro poderia meditar nesse tema e parar de me usar para produzir falsas polêmicas", escreveu Marcia.

"Ciro me cita no vídeo a propósito de um recorte com a expressão 'lógica do assalto', tirada de uma entrevista de 2015 e usada pelo MBL e assemelhados em 2018, muito antes de eu ser candidata. Basicamente eu falava do capitalismo como um grande e sistemático roubo. Esse vídeo ainda circula porque eu fui transformada em 'token' da extrema-direita, ou seja, sou usada para causar polêmica e ataques à esquerda como um todo. O que políticos de extrema-direita fazem com minha imagem daquela época é desinformação, Ciro segue o mesmo caminho. O segundo tema, o “cu”, está ainda mais mal citado na fala de Ciro Gomes. Nunca falei de cu, de anus ou de tema semelhante em campanha. O recorte é de um vídeo de 2017 em um debate sobre literatura. Jamais imaginaria que uma fala tão ingênua pudesse se tornar tão apelativa.O que prova que o terror anal é um fato. Não é só o Ciro (que já falou disso publicamente outra vez, me usando), mas muitos outros senhores não analisados (digo sem ironia) que recorrem a essa fala descontextualizada para causar frisson ao redor. Ora, o patriarcado é mal resolvido. Aprendi com homens sábios do nordeste que um coronel é um menino mimado. Temos um na presidência causando estragos atrozes na nação. Outros, para o bem ou para o mal, não chegarão lá, mostrando que ego é importante na política, mas não basta. Canalhice também, mas nem sempre resolve. Não há fórmula. Certamente os desesperados pelo cargo, sejam bons, sejam ruins, não chegarão lá. E o mais triste é ver que até uma figura tacanha como Bolsonaro chegou. Ora, um ego que se mede pelo cargo de presidente nada significa. De modo que posso dizer apenas: prezado filho do ego, tire seu ego do caminho, que eu quero passar com as minhas companheiras feministas para inaugurar uma outra política. Você é como o capitalismo em estado de desespero, está prestes a ser deixado pra trás na poeira da estrada da história", acrescentou ainda a professora. Confira seus tweets:

