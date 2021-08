Maria Rita e Guilherme Arantes cancelam participação em novo álbum de Sérgio Reis

Artistas, que já haviam gravado parcerias inéditas com o sertanejo, resolveram não autorizar inclusão das músicas em novo álbum do cantor edit

247 - Mais dois cantores decidiram que não vão participar do novo álbum de Sérgio Reis. Maria Rita e Guilherme Arantes desistiram da parceria após ameaça de Sérgio Reis à democracia em um áudio em que convoca atos antidemocráticos em defesa de Bolsonaro.

De acordo com reportagem de O Globo, três artistas já desistiram de participar da gravação do álbum do bolsonarista. Além de Maria Rita e Guilherme Arantes, o cantor Gutemberg Guarabyra também fez o anúncio.

Guilherme Arantes disse que a gota d'água para a sua decisão foi, além do ataque à democracia, o ataque misógino de Sérgio Reis, que faria uma parceria inédita cantando “Planeta água”.

“Não quero mais participar e ponto final. Para mim, compositor, a gota d'água, sem querer brincar de trocadilho, foi esse colega dizer que não é frouxo, que não é mulher. Para mim, essa expressão bastou”. "Planeta água" é uma ode ao espírito feminino da natureza, chave da alma brasileira”, justificou o artista.

A assessoria da cantora Maria Rita, que já tinha gravado dueto na música “Romaria”, imortalizada na voz de Elis Regina, mãe de Maria Rita, estará fora do projeto.

