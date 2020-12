Marieta Severo recebe alta após 8 dias internada com Covid-19 e pneumonia

247 - A atriz Marieta Severo, 74 anos, recebeu alta neste sábado (12), após ficar internada por oito dias no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, com Covid-19 e ser diagnosticada com pneumonia.

Segundo informou a assessoria de imprensa informou ao jornal Extra, Marieta Severo já está em casa, de repouso, sem sintoma da pneumonia e vai seguir fazendo exames para se certificar sobre o coronavírus.

O marido de Marieta, Aderbal Freira-Filho, segue internado na mesma unidade desde junho, após sofrer um AVC hemorrágico.

