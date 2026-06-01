Marilyn Monroe completa 100 anos e é homenageada com mostra especial no MIS de São Paulo

247 - Marilyn Monroe, um dos maiores ícones da história do cinema mundial, completaria 100 anos neste 1º de junho de 2026. Para marcar a data, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, promove uma programação especial dedicada à trajetória da atriz, reunindo 12 filmes que ajudam a retratar diferentes fases de sua carreira nas telas.A mostra “Marilyn Monroe 100 anos” será realizada entre os dias 2 e 7 de junho, com exibições nos auditórios MIS e LabMIS. A seleção foi organizada pelo cineasta André Sturm e reúne produções que destacam desde os primeiros passos da artista em Hollywood até seus trabalhos mais consagrados.

A iniciativa busca revisitar a filmografia de Monroe por meio de obras que marcaram sua evolução como atriz. Entre os destaques da programação estão títulos que registram seu primeiro papel com fala no cinema, sua estreia como protagonista e também seu último trabalho nas telonas.

A retrospectiva inclui filmes como Torrentes de Ódio, O Segredo das Viúvas, Anos Perigosos, Páginas da Vida e Os Desajustados. Este último é considerado um dos marcos finais da carreira da atriz, que se transformou em símbolo cultural do século XX e permanece como uma das figuras mais reconhecidas da indústria cinematográfica.Outro destaque da mostra é Só a Mulher Peca, produção que consolidou Monroe em um papel principal e ajudou a ampliar sua projeção internacional. A programação também contempla obras menos conhecidas do grande público, oferecendo um panorama abrangente de sua trajetória artística.As sessões serão distribuídas ao longo de seis dias. A abertura acontece em 2 de junho, com exibições de Torrentes de Ódio e O Segredo das Viúvas. Nos dias seguintes, o público poderá acompanhar títulos de diferentes momentos da carreira da atriz, incluindo Love Happy, O Rio das Almas Perdidas, Almas Desesperadas e O Segredo das Joias.

Os ingressos têm preços populares, custando R$ 3 para meia-entrada e R$ 6 para a entrada inteira. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Megapass ou diretamente na bilheteria do MIS.