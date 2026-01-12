Mark Ruffalo chama Trump de criminoso condenado: "ele é um pedófilo, pior ser humano do mundo" (vídeo)

247 - No tapete vermelho da 83ª edição do Globo de Ouro, realizada no domingo à noite, o ator Mark Ruffalo proferiu críticas contundentes ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre o broche que usava, em homenagem a uma vítima de violência policial, e refletiu sobre o cenário político e social do país.

Ruffalo explicou que usava um broche com a inscrição “Be Good” (Seja bom) em homenagem a Renee Nicole Good, uma cidadã norte-americana que foi morta a tiros por um agente do ICE (Departamento de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA). “Isso é pela Renee Nicole Good, que foi assassinada”, disse o ator aos repórteres no tapete vermelho, estabelecendo o tom de sua declaração.

O ator declarou estar profundamente preocupado com o momento vivido pelos Estados Unidos e foi além ao criticar diretamente o presidente Trump e os rumos do país. “Temos um vice-presidente que está mentindo sobre o que está acontecendo. Estamos no meio de uma guerra com a Venezuela que invadimos ilegalmente”, afirmou Ruffalo ao comentar o contexto político atual.

Sobre Trump, Ruffalo foi incisivo: “Ele está dizendo ao mundo que a lei internacional não importa para ele. A única coisa que importa para ele é sua própria moralidade, mas o cara é um criminoso condenado; um estuprador condenado. Ele é um pedófilo. Ele é o pior ser humano do mundo.” “Se estamos confiando na moralidade desse cara para o país mais poderoso do mundo, então estamos todos em apuros”, completou.

O broche de protesto, usado também por outros artistas como Wanda Sykes, foi, na visão de Ruffalo, uma forma de homenagem “às pessoas nos Estados Unidos que estão aterrorizadas e assustadas hoje” — sentimento com o qual ele próprio se identificou. “Eu sei que sou um deles”, afirmou, prosseguindo: “Eu amo este país. E o que estou vendo acontecer aqui não é a América.”

Ruffalo também comentou sobre estar presente na premiação apesar das tensões. “Eu quero estar aqui para celebrar e estou aqui para celebrar e tenho orgulho de ter uma indicação ao Globo de Ouro, mas isso não é mais normal”, disse. “Então não sei como eu poderia ficar quieto.”

O ator foi indicado ao Globo de Ouro por sua atuação na série dramática policial da HBO Task, e suas declarações rapidamente repercutiram, misturando cultura pop e crítica política em um dos eventos mais visados do calendário de entretenimento.