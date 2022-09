Milton Nascimento, Ziraldo e mais artistas aparecem em novo vídeo do "vira vira voto" para Lula

Com um refrão que diz "vira vira voto, vira vira vira", os artistas mudam um sinal de arma com a mão, uma referência a Bolsonaro, para um "L" de Lula edit

247 - Em novo vídeo da campanha "vira vira voto" nas redes sociais, estrelas da música como Milton Nascimento, Lenine, da dramaturgia e das artes aparecem pedindo voto para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir sua vitória no primeiro turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Com um refrão que diz "vira vira voto, vira vira vira", os artistas mudam um sinal de arma com a mão, uma referência a Bolsonaro, para um "L" de Lula.

Ipespe: Lula sobe três pontos e vai a 46%, contra os mesmos 35% de Bolsonaro

RBA - Segundo nova rodada de pesquisa Ipespe/XP, feita por telefone e divulgada nesta sexta-feira (23), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu 3 pontos percentuais e tem 46% das intenções de voto, mantendo a dianteira da corrida eleitoral para a Presidência da República. Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 35%, seguido por Ciro Gomes (PDT), que tem 7%, e Simone Tebet (MDB), com 4%.

A seguir, vem Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (UP), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) têm 0%, ou nada. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

A última sondagem realizada por Ipespe/XP foi divulgada em 31 de agosto. Nela, Lula tinha 43% e o atual presidente da República ostentava os mesmos 35%. O ex-governador do Ceará somava 9% e a senadora emedebista, 5%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não vê a lista de candidatos, Lula também lidera, com 41%, ante 34% de Bolsonaro.

Segundo o Ipespe, se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista seria eleito com 54%, e o chefe do governo teria 37%. Brancos e nulos e os que não sabem ou não souberam responder somam 9%.

A melhor notícia para o petista é o expressivo crescimento no Sudeste, onde o ex-presidente foi de 38% para 43%. Já Bolsonaro ficou com os 37% que tinha no levantameto anterior.

A pesquisa foi realizada de segunda a quarta-feira (19 a 21), com 2 mil eleitores. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08425/2022.

