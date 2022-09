“Vira vira voto”: estrelas da música e da TV lançam música em apoio a Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Artistas como Nando Reis, Caetano Veloso, Denise Fraga, Mart'nália, Drica Moraes, Daniela Mercury, Gal Costa, Cissa Guimarães, Maria Bethânia, entre outras figuras consagradas do cinema, TV, teatro e da MPB participaram da gravação da canção “vira vira voto”, em apoio à candidatura do ex-presidente Lula.

>>> Malu Mader e Tony Bellotto pedem voto útil para Lula em vídeo de campanha: "temos que nos unir para derrotar Bolsonaro"

Diversos setores da sociedade estão engajados na reta final do pleito eleitoral para eleger Lula já no primeiro turno. De acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, o petista encontra-se com 47% de intenção de votos, contra 31% de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.