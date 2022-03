Ministério determina que plataformas deixem de exibir filme de Gentili e Porchat

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, determinou que as plataformas com direitos de distribuição do filme “Como se tornar o pior aluno da escola” suspendam a exibição do longa em um prazo máximo de cinco dias. As empresas terão que pagar uma multa diária de R$ 50 mil caso não cumpram a decisão. A informação é do Metrópoles.

O filme, baseado em um livro do humorista Danilio Gentili e estrelado pelo humorista Fabio Porchat, vem sendo acusado de incentivar a pedofilia por mostrar uma cena de assédio contra dois adolescentes. Segundo o ministério, a suspensão da película foi determinada “tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista”. A pasta cita, ainda, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal para justificar a decisão.

No final de semana, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o filme contém “detalhes asquerosos” e que iria adotar as “providências cabíveis” para o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE