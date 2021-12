Morre aos 83 anos a escritora Lya Luft

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta quinta-feira (30) em Porto Alegre aos 83 anos a escritora gaúcha Lya Luft, de acordo com o G1.

Ao longo dos últimos sete meses, ela lutava contra um câncer de pele agressivo. Descoberto em estado metastático, o câncer já comprometia outros órgãos.

Lya Luft é autora de 31 títulos, como "O quarto fechado", "As parceiras" e "Perdas & ganhos". Ela atuou também como colunista da revista Veja. A escritora era viúva do dicionarista Celso Luft, autor do dicionário que leva seu sobrenome.

PUBLICIDADE

A família da escritora pretende se despedir dela em uma cerimônia reservada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE