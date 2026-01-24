Mostra de Tiradentes celebra soberania imaginativa na abertura da 29ª edição

Por Andrea Trus (247) - A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes foi aberta ontem com uma cerimônia que celebrou o tema “Soberania Imaginativa”, destacando a força do cinema brasileiro como expressão artística e econômica. A edição homenageia Karine Telles, atriz e roteirista reconhecida por sua atuação autoral no audiovisual nacional.

A abertura contou ainda com uma apresentação artística dedicada à memória de Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, e a Lô Borges, referência da música mineira, ressaltando a importância da cultura de Minas Gerais na formação do cenário artístico brasileiro.

Além do papel cultural, a Mostra de Tiradentes evidencia a força do audiovisual na economia criativa, movimentando mais de 300 empresas e gerando cerca de 2.500 postos de trabalho, diretos e indiretos. O festival reafirma, assim, o cinema como setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social.

A programação segue até o dia 31 de janeiro, consolidando Tiradentes como território de encontro entre arte, pensamento crítico e produção cultural brasileira. Ao todo, o festival reúne 137 filmes, entre pré-estreias e mostras temáticas e competitivas, com produções de 23 estados brasileiros, refletindo a diversidade do cinema nacional.