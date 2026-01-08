Mostra de Tiradentes abre calendário do cinema brasileiro com 140 filmes gratuitos

Por Andrea Trus (247) - A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes será realizada entre os dias 23 e 31 de janeiro, reunindo 140 filmes brasileiros e uma programação inteiramente gratuita na histórica cidade mineira. O evento marca a abertura do calendário anual do audiovisual no país e reafirma sua relevância como espaço de exibição, encontro, formação, difusão e reflexão sobre a produção cinematográfica nacional e os rumos do cinema contemporâneo.

Nesta edição, o tema escolhido é “Soberania Imaginativa”, com homenagem à atriz, roteirista e diretora Karine Teles, cuja trajetória diversa tem papel significativo na construção do cinema brasileiro contemporâneo. Além das sessões de cinema, a programação inclui shows, cortejo e exibições ao ar livre na praça, ampliando o diálogo entre o audiovisual e o espaço urbano.

Mostras competitivas de longas-metragens - Foram divulgados os filmes selecionados para as mostras competitivas de longas-metragens Olhos Livres e Aurora. Todas as obras terão pré-estreia mundial, reforçando a Mostra de Tiradentes como um dos principais ambientes de lançamento e reflexão do cinema brasileiro contemporâneo.

A Mostra Olhos Livres reúne produções autorais e acompanha cineastas que seguem investindo na experimentação, mesmo após trajetórias já consolidadas. A seleção de 2026 inclui os filmes Meu Tio da Câmera (Bernard Lessa, ES), Tannhäuser (Vinícius Romero, SP), Anistia 79 (Anita Leandro, RJ), As Florestas da Noite (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP), O Enigma de S. (Gustavo de Mattos Jahn, RJ), Ao Sabor das Cinzas (Taciano Valério, PE) e Amante Difícil (João Pedro Faro, RJ).

Já a Mostra Aurora é dedicada a longas-metragens de estreia e destaca novos caminhos da produção audiovisual independente brasileira. Integram a seleção de 2026 os filmes Vulgo Jenny (Viviane Goulart, GO), Sabes de Mim, Agora Esqueça (Denise Vieira, DF), Politiktok (Álvaro Andrade, BA), A Voz da Virgem (Pedro Almeida, RJ), Para os Guardados (Desali e Rafael Rocha, MG) e Obeso Mórbido (Diego Bauer, AM).

A TV 247 acompanhará o evento com cobertura especial no programa Rolé Cultural. Vale a pena anotar na agenda.